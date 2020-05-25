Фадеев опубликовал видео с поющим длинноволосым Пригожиным

https://static.news.ru/photo/968200aa-9e84-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин начал свою карьеру в качестве певца в 1987 году, за три года он выпустил аудиокассету и дал около полутора тысяч концертов в городах СССР, после чего оставил мысли о сцене и занялся организацией различных шоу. Композитор Максим Фадеев выложил в соцсетях сохранившееся видео выступления молодого и длинноволосого Пригожина.

Кто узнал этого артиста? Я в шоке! — подписал видео Фадеев.

Многие подписчики сразу же узнали в певце Иосифа Пригожина, а кто-то даже сравнил его с Майклом Джексоном и Адриано Челентано.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин рассказал о бедствующем положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.

Пригожин подчеркнул, что в нелёгкой ситуации оказались и театралы, цирковые деятели, танцоры. По его словам, огромный творческий пласт лишился возможности зарабатывать и вести достойную жизнь. Он отметил, что к нормальной жизни селебрити смогут вернуться не раньше 2021 года.