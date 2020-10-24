«Её убили»: Успенская раскрыла тайну своей семьи в шоу Валерии

https://static.news.ru/photo/691d4fce-17a2-11eb-9430-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Королева шансона Любовь Успенская рассказала, что она недавно узнала страшную правду о прошлом своей семьи. Признание певица сделала во время программы «Между нами» на YouTube-канале певицы Валерии.

Успенская всю жизнь думала, что её мама умерла во время родов, но оказалось, что это не так.

Успенская всю жизнь думала, что её мама умерла во время родов, но оказалось, что это не так. При этом, по словам певицы, страшную тайну она узнала от «экстрасенсов и психологов».

Я недавно узнала, что моя мама не умерла, а ее убили. И я начала копать… Она ехала в поезде, и ее по лицу кирпичом били. Я позвонила в Киев друзьям, попросила, чтобы пробили все кладбища в городе. Должна же быть регистрация — Елена Чайка. И ни в одной книге, ни на одном кладбище, — поделилась артистка.

Успенская считает, что её мама могла уехать из Киева на заработки, потому что в то время было очень тяжело прокормить семью. После этого Валерия задала вопрос, не считает ли Успенская, что её родительница может быть жива.

Я знаю, что ее нет. Если бы она была жива, она бы меня никогда не бросила. Она мой ангел хранитель. И я вижу, как ее кирпичом по лицу бьют. И никто не знал, — утверждает Успенская.

О своей семье Успенская заговорила впервые. До этого единственной темой, касающейся родственников певицы, была ситуация с её дочерью Татьяной Плаксиной.