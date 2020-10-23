Поклонники раскритиковали Успенскую за ноги разной длины

https://static.news.ru/photo/4772450e-1546-11eb-8623-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото во всём чёрном. По мнению поклонников, артистка приняла не самый удачный ракурс.

На представленном снимке звезда позирует в чёрной вечерней блузке и чёрных широких брюках, образ дополняют чёрные ботфорты.

Очень люблю чёрный цвет. Хотя говорят, что красный мне идёт больше... — написала Успенская в социальной сети.

Подписчики артистки неоднозначно восприняли новое фото. Большинство из них заметило, что одна нога певицы существенно длиннее другой.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала в пух и прах гостей студии в эфире программы, посвящённой её проблемам. Женщину не устроили мнения «малознакомых» людей.