«Это трагедия»: первый мужчина-манекенщик в СССР о смерти Зайцева Первый мужчина-манекенщик в СССР Анисимов: Зайцев был необычайно талантливым человеком

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

Первый мужчина-манекенщик в СССР Лев Анисимов заявил в разговоре с NEWS.ru, что смерть модельера Вячеслава Зайцева — это трагедия. По словам собеседника, именно Зайцев положил начало его карьере в Доме Модели. Анисимов добавил, что проработал со знаменитым советским и российским кутюрье 12 лет, подчеркнув, что Зайцев был необычайно талантливым и колоссально работоспособным человеком.

Я проработал с ним 12 лет, это он принял меня в Дом Модели. Я считал, что ничего у меня не получится, а Вячеслав Зайцев мне тогда сказал: «Все получится, если ты захочешь». Он был необычайно талантливый и колоссально работоспособный человек. Это очень печально, это трагедия, — сказал манекенщик.

Он отметил, что модельер отдавал себя делу целиком и требовал от других того же самого.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.