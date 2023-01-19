«Это невозможно понять»: Ургант о предложении признать его иноагентом Ургант заявил, что предложение сделать его иноагентом «невозможно понять»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант заявил в интервью НСН, что не представляет, почему его хотят признать иностранным агентом. По его словам, ход мыслей некоторых российских парламентариев сложно понять. Накануне депутат Госдумы Николай Новичков возмутился, что ему попадается реклама с телеведущим. Он призвал признать Урганта иноагентом, а потом наказывать тех, кто разрешает рекламу «таких людей».

Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять, — сказал Ургант.

Ранее телеведущий заявил, что онлайн-кинотеатр KION снял с эфира показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. Кроме того, Ургант не появился в фильме «Елки — 9».

Ургант выступил против проведения спецоперации России на Украине. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала, где он ведет передачу «Вечерний Ургант». Телеканал позже опроверг информацию об его увольнении.