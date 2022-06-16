Экс-солистка группы «Тату» вышла замуж за больного миллионера Катина вышла замуж за Спиридонова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Елена Катина

Экс-солистка группы «Тату» Елена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Роспись прошла в МФЦ без пышного празднования и множества гостей, сообщает StarHit. Свой образ для свадебной церемонии артистка составила из белого платья с глубоким декольте и кулона в форме ключа и босоножки.

16 июня молодожены не только играют свадьбу, но и празднуют день рождения Спиридонова, которому исполняется сорок лет. Напоминаем, что жених борется с раком щитовидной железы.

Также за месяц до свадьбы Катина поделилась подарком Дмитрия. Им оказалось обручальное кольцо с бриллиантом в три карата.

А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат... нулей много! — рассказала артистка.

Это не первое замужество Катиной. До этого она состояла в браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, от этого брака у певицы есть сын Александр.

Ранее стало известно, что свадьбу исполнительницы Бритни Спирс и ее возлюбленного Сэма Асгари попытался сорвать бывший муж артистки Джейсон Александр. Мужчина тайно прокрался на территорию проведения бракосочетания и запустил прямую трансляцию. На место была вызвана полиция, которая забрала незваного гостя.