https://static.news.ru/photo/1e0a7a98-6e1a-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Джиган нарушил карантин и устроил в своём загородном доме вечеринку, как только вернулся из США. Артист должен был изолироваться на две недели, но вместо этого решил развлечься в кругу друзей.

Веселье транслировалось в Instagram. Гости танцевали, сочиняли треки, курили кальян и пускали дым в камеру. На вечеринке были и дочери Джигана, пишет KP.RU.

Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо, — заявил сам рэпер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и его семью заметили в аэропорту Майами. Семья сдала большое количество сумок в багаж, после чего отправилась на стойку регистрации.