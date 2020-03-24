Рэпер Джиган нарушил карантин и устроил в своём загородном доме вечеринку, как только вернулся из США. Артист должен был изолироваться на две недели, но вместо этого решил развлечься в кругу друзей.
Веселье транслировалось в Instagram. Гости танцевали, сочиняли треки, курили кальян и пускали дым в камеру. На вечеринке были и дочери Джигана,
Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо, — заявил сам рэпер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и его семью заметили в аэропорту Майами. Семья сдала большое количество сумок в багаж, после чего отправилась на стойку регистрации.
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