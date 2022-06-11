Джастина Бибера поразила опасная болезнь

Фото: face to face / Global Look Press

Американский исполнитель поп-музыки Джастин Бибер признался в социальных сетях, что половина его лица парализована из-за заболевания. Артист пояснил, что он страдает от синдрома Рамсея Ханта, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы. Он отметил, что понимает недовольство своих поклонников из-за отмены концертов, но выразил уверенность, что люди его поддержат.

У меня синдром Рамсея Ханта, и это из-за вируса, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы, — написал Бибер.

Он добавил, что не теряет надежду на то, что со временем его лицо вернётся в прежнее состояние и он снова сможет выступать.

Свадьбу американской исполнительницы Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом Асгари ранее попытался сорвать бывший муж певицы Джейсон Александр. Отмечается, что 40-летний мужчина тайно пробрался на место проведения торжества и запустил прямую трансляцию в социальных сетях. Несмотря на предпринятую попытку, бывшего супруга через некоторое время заметила охрана и остановила мужчину. На место была вызвана полиция, которая задержала дебошира. Всего на мероприятии присутствовали более 100 гостей.