Свадьбу Бритни Спирс попытался сорвать бывший муж

Фото: ImagePressAgency/face to face / Image Press Agency / Global Look Press

Свадьбу американской исполнительницы Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом Асгари попытался сорвать бывший муж певицы Джейсон Александр, сообщает портал TMZ. Отмечается, что 40-летний мужчина тайно пробрался на место проведения торжества и запустил прямую трансляцию в социальных сетях. Несмотря на предпринятую попытку, бывшего супруга через некоторое время заметила охрана и остановила мужчину.

Я пришёл сюда специально, чтобы сорвать свадьбу Бритни! — объявил во время трансляции Александр.

На место была вызвана полиция, которая задержала дебошира. Всего на мероприятии присутствовали более 100 гостей.

Бритни Спирс ранее заявила, что потеряла ребёнка. Американская исполнительница сообщила, что у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности. Она также поблагодарила поклонников за поддержку в трудный период. Своё заявление Спирс разместила в своих социальных сетях. О том, что Бритни Спирс ждёт третьего ребёнка, стало известно 12 апреля. Пара неоднократно заявляла, что планирует завести детей, несмотря на то, что певица уже является матерью двух подростков от брака с танцором Кевином Федерлайном.