Долгожданная беременность, муж-итальянец, «Крокус»: как живет Сати Казанова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сати Казанова

Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» Сати Казанова сообщила, что ждет первенца. Что известно о личной жизни артистки, чем она сейчас занимается?

Что известно о личной жизни Сати Казановой

7 июня певица опубликовала в своих социальных сетях видео с округлившимся животом. Казанова поделилась с поклонниками новостью о том, что беременна первенцем.

41-летняя артистка назвала свое деликатное положение «вымоленным чудом» и даром. Казанова пообещала написать книгу о том, «как все было», и призвала подписчиков пожелать ей и будущему малышу здоровья и сил.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала Казанова в блоге.

Певица беременна от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба состоялась в 2017 году. Супруги являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.

Что за скандал случился с Казановой и «Крокусом»

5 июня СМИ сообщили, что артистка потребовала более полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По данным журналистов, концерт артистки должен был состояться в клубе 24 марта, она настаивала на выступлении.

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Вскоре Казанова заявила, что лично отменила свой фестиваль из-за теракта в «Крокус Сити Холле» и пыталась, по условиям договора, вернуть средства за аренду. В своих социальных сетях артистка назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении.

По словам исполнительницы, после того как стало известно о трагедии в подмосковном концертном зале, она отменила мероприятие, посвященное ее онлайн-сообществу, которое должно было состояться 24 марта. Как утверждает экс-участница «Фабрики», согласно условиям договора с площадкой Bounce, ей должны были вернуть деньги, выплаченные за аренду.

«По условиям договора, площадка мероприятия обязана была вернуть средства, оплаченные за аренду. Но команда площадки не согласилась. Позднее мы с нашими юристами были вынуждены обратиться в суд для решения вопроса уже в правовом поле», — подчеркнула Казанова.

Чем сейчас занимается Сати Казанова

Сейчас певица живет на две страны — в Италии и России. Кроме того, она практикует зимовки на разных курортах. Например, в прошлом году самое холодное время она провела на Бали.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но, если вы заметили, я часто употребляю слово „пока“», — рассказывала артистка.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо

Казанова создала сообщество под названием «Пространство духовного развития», в котором приглашает всех желающих отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии. Певица обещает стать проводником на этом пути и делиться своим опытом с участниками. Присоединиться к проекту Казановой можно за определенную плату.

Артистка рассказала, что увлеклась духовными практиками около 12 лет назад, когда впала в депрессию. Выйти из непростого состояния певице помогли мантры и медитации.

Казанова придерживается вегетарианства. Артистка рассказывала, что полностью принимает ахимсу — древний принцип поведения, который ведет к уменьшению зла во всем мире. В этой философии и этике мышления Казанова намерена воспитывать и своих будущих детей.

После начала СВО Казанова рассказала, что во время зарубежных поездок сталкивалась с русофобией. Зимой 2023 года артистка предположила, что «европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись».

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