«Вымоленное чудо»: Сати Казанова сообщила, что ждет первенца Беременная Сати Казанова попросила поклонников пожелать ей здоровья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сати Казанова

Российская певица Сати Казанова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео с округлившимся животом и сообщила, что беременна первенцем. 41-летняя артистка назвала беременность «вымоленным чудом» и даром, а также пообещала написать книгу о том, «как все было». Также Казанова призвала подписчиков пожелать ей и будущему малышу здоровья и сил.

Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил, — написала Казанова в блоге.

Ранее Казанова заявила, что лично отменила свой концерт после трагедии в «Крокус Сити Холле», а от организаторов потребовала вернуть деньги за аренду. Артистка назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении.

По словам исполнительницы, после того как стало известно о трагедии в подмосковном концертном зале, она отменила мероприятие, посвященное ее онлайн-сообществу, которое должно было состояться 24 марта 2024 года. Как утверждает экс-участница «Фабрики», согласно условиям договора с площадкой Bounce, ей должны были вернуть деньги, выплаченные за аренду.



5 июня стало известно, что Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его данным, концерт артистки должен был состояться в клубе 24 марта, она настаивала на выступлении.