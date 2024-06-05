SHOT: Сати Казанова потребовала деньги за срыв концерта из-за «Крокуса»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сати Казанова

Telegram-канал SHOT сообщает, что певица Сати Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его данным, концерт артистки должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта, она настаивала на выступлении, а после отказа организаторов потребовала вернуть ей деньги за оплаченную аренду.

Канал выяснил, что об отмене выступления ивент-пространство Omega Events предупредило представителей Казановой только в день концерта и предложило перенести его на другую дату. SHOT пишет, что певица отказалась от переноса выступления и потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей, однако организаторы настаивают, что отмена произошла «по не зависящим от них обстоятельствам».

1 июня состоялся концерт рок-группы «Пикник», который был сорван 22 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле», на нем усилили меры безопасности. Уточняется, что по периметру зала «Live Арена» в Москве стояли правоохранители. Зрителей попросили выбросить все напитки, включая воду. Все рюкзаки и большие сумки просканировали.

После теракта в «Крокусе» возбуждено несколько уголовных дел. Среди упомянутых статей — о террористическом акте, приготовлении к нему и участии в деятельности террористической организации.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо человек с оружием ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей и поджигать здание. Свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате трагедии.