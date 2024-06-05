Казанова раскрыла подробности конфликта из-за денег после срыва шоу Казанова сообщила, что лично отменила свой фестиваль из-за теракта в «Крокусе»

Певица Сати Казанова заявила, что лично отменила свой фестиваль из-за теракта в «Крокус Сити Холле» и пыталась по условиям договора вернуть средства за аренду. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на выступлении.

По словам исполнительницы, после того как стало известно о трагедии в подмосковном концертном зале, она отменила мероприятие, посвященное ее онлайн-сообществу, которое должно было состояться 24 марта. Как утверждает экс-участница «Фабрики», согласно условиям договора с площадкой Bounce, ей должны были вернуть деньги, выплаченные за аренду.

По условиям договора площадка мероприятия обязана была вернуть средства, оплаченные за аренду. Но команда площадки не согласилась. Позднее мы с нашими юристами были вынуждены обратиться в суд для решения вопроса уже в правовом поле, — подчеркнула артистка.

В среду, 5 июня, Telegram-канал SHOT сообщил, что Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его данным, концерт артистки должен был состояться в клубе 24 марта, она настаивала на выступлении.