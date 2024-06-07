Критика Бабкиной, богатство, аскетизм: куда пропала Надежда Кадышева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Народная артистка России Надежда Кадышева раньше часто появлялась на телевидении, однако в последнее время пропала. Все ли в порядке со здоровьем исполнительницы, как она живет?

Чем сейчас занимается Кадышева

4 июня музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что у Кадышевой дела идут хуже, чем у ее коллеги Надежды Бабкиной. Он подчеркнул, что певице приходится отменять многие концерты из-за проблем со здоровьем. Кроме того, по словам эксперта, артистка «никогда не задирала ценник на свои выступления».

«Кадышева и Бабкина являются флагманами народной музыки в России, причем уже долгие годы. У обеих певиц есть бренды — „Золотое кольцо“, театр „Русская песня“. Мне видится, что положение Бабкиной все-таки получше, так как у Кадышевой в последнее время, согласно публикациям, есть проблемы со здоровьем, и она отменяет многие концерты. Да и в целом Кадышева никогда не задирала ценники на свои выступления, поэтому была желанным гостем», — уточнил Бабичев.

В то же время бывший участник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин заявил, что Кадышева и Бабкина — одни из самых состоятельных певиц на нашей эстраде.

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — отметил Шаляпин в разговоре с Teleprogramma.pro.

Представитель Надежды Кадышевой Григорий в беседе с «Абзацем» отшутился в ответ на сообщение о состоянии Кадышевой. Он сказал, что артистка имеет богатый репертуар, и не стал раскрывать уровень ее доходов.

«Да, Надежду Никитичну действительно можно назвать самой богатой певицей. У неё самый богатый репертуар», — отшутился представитель певицы.

В августе прошлого года «Экспресс-Газета» писала, что за 2022 год выручка театра «Золотое кольцо» составила 109 миллионов рублей. При этом, по данным издания, чистая прибыль, если сравнивать с предыдущими годами, упала на 94%. В итоге, сумма заработков получилась 873 тысячи рублей.

В последний раз Кадышева появилась на публике во время юбилея во Всероссийском музее декоративного искусства. Она открыла выставку «Мелодия народной красоты: выставка сценических костюмов Надежды Кадышевой». Артистка передала музею девять полноценных костюмов, которые ранее нигде не экспонировались. Певица побаловала поклонников несколькими хитами, однако исполняла их под фонограмму.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Надежда Кадышева

Из-за чего Кадышева поссорилась с Бабкиной

«Царьград» писал, что исполнительница хита «Течет ручей» исчезла со сцены из-за конфликта с Бабкиной. По данным телеканала, Кадышева «ушла в себя» из-за критики со стороны своей коллеги. По информации «Царьграда», Бабкина утверждала, что композиции солистки ансамбля «Золотое кольцо» не имеют отношения к русской народной песне.

«Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них [за] художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом», — заявила однажды Бабкина.

Манера и подача у артисток действительно разная. Кадышева стремится внести в фольклорные мотивы современные поп-веяния, в то время ее коллега остается верна классическому стилю подачи народных композиций.

В 2022 году артистка дала интервью, в котором заявила, что равнодушна к Кадышевой.

«Ну нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — приводила слова Бабкиной «Газета.ru».

Впрочем, современные исследователи русской культуры приходят к выводу, что обе исполнительницы далеки от аутентичного народного исполнения. Того же мнение придерживается режиссер Эдуард Бояков.

«Не Кадышева и не Бабкина являются русскими народными певицами, — сказал бывший худрук МХАТа имени Горького.

Что известно о личной жизни Кадышевой

Артистка большую часть жизни прожила в тесной московской квартире и лишь спустя многие годы переехала в четырехкомнатное жилье, подаренное экс-премьером РФ Виктором Черномырдиным. Апартаменты выполнены в классическом стиле, однако в обстановку включены детали из золота и дорогих материалов.

Артистка счастлива в браке с Александром Костюком. У пары есть 40-летний сын Григорий, подарившей Кадышевой внука Алексея.

Как рассказал сын певицы, родители всегда находятся вместе, и на работе, и дома, и даже во время занятий спортом. Поэтому, как заверил Григорий, переживать за здоровье звезд не стоит.

«Родители уже много лет придерживаются правильного питания, и даже на гастроли матушка всегда возит с собой продукты и готовит все сама: рис, гречку, супы, запеченную рыбу. Их питание очень аскетично, и с них действительно стоит брать пример», — подчеркнул наследник Кадышевой.

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