«Флагманы народной музыки»: продюсер сравнил доходы Кадышевой и Бабкиной Продюсер Бабичев: у Бабкиной дела идут лучше, чем у Кадышевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

У певицы Надежды Бабкиной дела идут лучше, чем у ее коллеги по сцене Надежды Кадышевой, считает продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Кадышевой приходится отменять многие концерты из-за проблем со здоровьем. Кроме того, по его словам, артистка никогда не задирала ценник на свои выступления.

Кадышева и Бабкина являются флагманами народной музыки в России, причем уже долгие годы. У обеих певиц есть бренды — «Золотое кольцо», театр «Русская песня». Мне видится, что положение Бабкиной все-таки получше, так как у Кадышевой в последнее время, согласно публикациям, есть проблемы со здоровьем, и она отменяет многие концерты. Да и в целом Кадышева никогда не задирала ценники на свои выступления, поэтому была желанным гостем, — уточнил продюсер.

Бабичев отметил, что у Кадышевой есть театр, который та сдает в аренду под различные мероприятия. Тем временем Бабкина, по его словам, не только является действующей артисткой, но и ведет мероприятия, выступает рекламным лицом, работает телеведущей и играет в спектаклях.

После пандемии мы, как бы грубо это ни прозвучало, могли потерять Бабкину. Но она, как птица феникс, после выздоровления принялась за работу, не щадя себя. На это откликнулись и рекламодатели, и работодатели, — заключил Бабичев.

Шоумен и певец Прохор Шаляпин ранее назвал Бабкину и Кадышеву самыми состоятельными певицами России. По его словам, молодое поколение в настоящее время все больше обращает внимание на богатство русской культуры. Шаляпин считает, что это важно, даже если артисты занимаются этим из-за моды.