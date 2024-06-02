Стало известно, куда пропала Надежда Кадышева «Царьград»: Кадышева исчезла со сцены из-за конфликта с Бабкиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Народная артистка России и солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева исчезла со сцены из-за конфликта с эстрадной певицей Надеждой Бабкиной, утверждает «Царьград». По данным телеканала, артистка «ушла в себя» из-за критики со стороны своей коллеги, утверждавшей, что композиции Кадышевой не имеют отношения к русской народной песне.

Последний студийный альбом Кадышевой вышел в 2018 году, после этого артистка не появлялась на публике. Лишь совсем недавно она вновь вышла на сцену, открыв выставку, посвященную ее творчеству.

Сейчас Кадышева предпочитает уделять больше времени и внимания своей семье. Артистка не дает интервью и редко появляется на сцене.

18 мая впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании Кадышева дала концерт. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких за поддержку. Также артистка передала музею девять концертных нарядов из своего гардероба.

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Александр Костюк, комментируя слухи о вражде Кадышевой и Бабкиной, заявил NEWS.ru, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По его мнению, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными. Костюк добавил, что количество поклонников такой музыки сейчас растет.