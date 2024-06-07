Звезда «Универа» собирает деньги для ВСУ: как ее накажут

Фото: Социальные сети

Анна Кузина

В СМИ появилась информация, что звезда популярного сериала «Универ» собирает деньги для Вооруженных сил Украины. Как ее накажут, что она говорила о России и СВО?

Кто из «Универа» собирает деньги для ВСУ

Актриса Анна Кузина, сыгравшая студентку педагогического факультета Яну Семакину в сериале «Универ. Новая общага», разозлила поклонников постом о сборе денежных средств для ВСУ. Артистка сообщила, что собранные деньги потратят на покупку беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.

Это не первый раз, когда актриса активно призывает своих подписчиков и фанатов донатить средства на покупку БПЛА для ВСУ.

Действия Кузиной вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи обвинили актрису в предательстве и неблагодарности по отношению к РФ, благодаря которой та получила известность. В комментариях предложили варианты, как наказать актрису. Пользователи считают, что Кузину нужно лишить отчислений и привлечь к ответственности по закону.

«На ее мнение по барабану. Единственное, что расстраивает, что она наверняка до сих пор получает какие-то отступные за свою роль в „Универе“, который каждый день крутят по телику», — отмечает Дарья.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Насколько она востребована на Украине как артистка? Сколько ролей сыграла? Вот и я думаю, нисколько. Годы, проведенные в России, будет вспоминать как сказку», — считает Igor1965.

«Зарабатывала тут деньги, а теперь она <...> (поливает грязью. — NEWS.ru), сидит страну, кем она была вообще до этого <...>. Придет время, и она ответит за всё! Все получат по заслугам, никого не обделим», — подчеркнул Ga Kir.

Как Кузина относится к СВО

Звезда «Универа» уехала из России после начала спецоперации. Кузина вернулась в Киев, где родилась в 1980 году. Образование актриса также получала на Украине. Она окончила Львовский полиграфический институт и получила профессию литературного редактора, журналиста.

Последние два года актриса ведет свои социальные сети на украинском языке. В своих постах она негативно высказывается о проведении российской военной операции на Украине. По мнению артистки, россияне дезинформированы и не знают всей правды о ситуации.

Кузина регулярно публикует сторис, в которых восхищается украинскими военными. Кроме того, в ее социальных сетях появляются националистические лозунги.

Актриса заявляла, что откажется от российских проектов. Последний проект с участием актрисы в России вышел в 2021 году, это был сериал «Пикник». В июне 2022 года зрители могли видеть артистку в продолжении детективной мелодрамы «Швабра».

Точное местонахождение актрисы неизвестно. В своих социальных сетях она не рассказывает о творческих проектах и планах.

Фото: Социальные сети Анна Кузина

Кто еще из звезд «Универа» поддерживает Украину

В одном из интервью Кузина отмечала, что перестала поддерживать связь со всеми коллегами по сериалу, кроме Арарата Кещяна, запомнившегося зрителям по роли Майкла в «Универе» и сериале «СашаТаня». Актер также критиковал СВО и говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года, а теперь не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

«За все эти годы я с восторгом наблюдал за внешней политикой нашей страны. Подчеркну: за внешней. К внутренней были и есть вопросы. Восхищался до момента, когда это коснулось Украины в 2014 году», — высказывался актер.

Несмотря на критику СВО, Кещян продолжает работать в России. В 2023 году он снялся в проектах «Как я встретил ее маму», «Короче, план такой» и «Корпорация Морозов». Сейчас на экранах выходит сериал «Универ. 13 лет спустя» с участием Кещяна.

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