«Был объектом для шуток»: почему Цекало уехал из России и что с ним сейчас

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Цекало

Александр Цекало был востребован в России, но несколько лет назад переехал в США. Как складывается карьера продюсера за рубежом, что известно о его личной жизни?

Почему Цекало уехал в США

По одной из версий, шоумен переехал жить в США ради своей четвертой супруги Дарины Эрвин. Стоит отметить, что с предыдущей женой Викторией Галушкой у Цекало остались натянутые отношения, но бывшая супруга все же позволила детям видеться с отцом, и они даже приезжают к нему в Лос-Анджелес.

«Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми. Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», — рассказывали источники из окружения шоумена.

Инсайдеры отмечали, что Цекало полностью обеспечивает прежнюю семью, а Эрвин абсолютно самостоятельна и неплохо зарабатывает на продаже своих картин.

Сколько зарабатывает Цекало после отъезда из РФ

На протяжении нескольких лет шоумен не появляется на российском телевидении. По словам продюсера и музыкального критика Евгения Бабичева, Цекало продолжает работать над проектами в РФ, которые приносят ему неплохой заработок.

«Вся творческая биография — по ней явно видно, что ему комфортнее находиться за кулисами, подсчитывая деньги после того, как проект оказался успешным. Это мы видим уже по киноиндустрии, которой он занимается. Например, сериал „Метод“ — он был продан на Netflix. Попробовав это раз, очень трудно вернуться в прежнее русло», — объяснил Бабичев.

В апреле KP.RU сообщила, что Цекало за 2024 год заработал 3,8 млрд рублей. По данным СМИ, шоумен сохраняет пост учредителя сразу семи фирм, зарегистрированных в РФ, среди которых ООО «А Плюс», ООО «Агентство «Среда», ООО «Среда и Ко», ООО «Крабс Фильм», ООО «Станция» и ООО «Квотерс».

Как сообщало издание, Цекало на 45% принадлежит кинокомпания «Среда и КО», которая в прошлом году заработала 110 миллионов рублей с чистой прибылью в 22 миллиона рублей. Кроме того, уточняет KP.RU, шоумен владеет 60% компании «Среда», чей доход достиг 3,8 млрд рублей с чистой выручкой в 907 миллионов рублей.

Критик также предположил, что Цекало больше прельщало амплуа организатора, нежели творческой единицы.

«Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — рассказал Бабичев в беседе с изданием «Страсти.ру».

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Александр Цекало

Что Цекало говорил о России и Украине

Шоумен родился в Киеве, однако с 1989 года жил в Москве. В 2016 году в интервью украинской прессе Цекало признался, что его беспокоит конфликт между Россией и Украиной. Он хотел снять фильм об отношениях стран.

«У меня же была мысль снять историю про мост между российским и украинским городами. И следователями, разыскивающими преступника, были бы девушка с Украины и мужчина из России. В этой конструкции мост обретал бы дополнительный смысл. А два человека научились бы договариваться друг с другом. Это было бы неким вкладом в возможное воссоединение», — говорил Цекало.

Продюсер высказывал слова сожаления о том, что Россия и Украина больше не являются братскими странами.

«Ужасно и отвратительно, когда люди разъединены на ровном месте и занимают позиции у бойниц, на баррикадах», — отмечал продюсер.

После начала российской спецоперации Цекало не делал никаких публичных заявлений.

Что известно о личной жизни Александра Цекало

Шоумен был женат четыре раза. Его первой супругой была солистка коллектива «Шляпа» Алена Шиферман, с которой Цекало развелся из-за романа с певицей Лолитой Милявской. Артисты были вместе 12 лет, но поженились только в 1999 году. Цекало записал на себя дочь певицы Еву. Пара рассталась в 2000 году.

Третьей супругой Цекало стала Виктория Галушка, сестра бывшей участницы поп-группы «ВИА Гра» Веры Брежневой. Они поженились в 2008 году. В браке родились дочь Александра и сын Михаил.

Спустя восемь лет супруги развелись по инициативе шоумена, который встретил новую возлюбленную. В 2019 году шоумен женился на модели Дарине Эрвин. Сейчас они живут в США.

«К сожалению, мои коллеги по „Прожекторперисхилтон“ влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол», — говорил Цекало.

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