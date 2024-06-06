Поцелуй с Заворотнюк, смерть мамы, бездетность: как живет Цискаридзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе любим публикой на протяжении многих лет. В России обожают артиста не только за его хореографические способности, но и красноречие. Как живет Цискаридзе, что его связывало с Анастасией Заворотнюк?

Что Цискаридзе говорил о Заворотнюк

Хореограф познакомился с Анастасией Заворотнюк во время съемок программы «Танцы со звездами». Между звездами пробежала искра и вся страна во время одного из выступлений увидела их поцелуй, а затем и еще один.

«Два раза, два раза. Люди видели, не обманешь. Хорошо, Андрей», — отшучивалась Заворотнюк, отвечая на вопрос Андрея Малахова, каково это целоваться с Цискаридзе.

Сам танцор посмеялся и рассказал о забавной истории, связанной с отцом Заворотнюк и ее супругом Петром Чернышёвым.

«На следующий сезон Настенька танцевала со своим нынешним супругом, замечательным фигуристом. И папа Настин сказал: „А с Цискаридзе ты смотрелась лучше“», — рассказал Цискаридзе.

«Что было, то было. А потом мы с ним всё-таки не целовались. Как-то воздержались. А с Колей я понимала, что вот этот момент, упустить его нельзя, и два раза, да», — с улыбкой сказала Заворотнюк в ответ.

Несколько лет назад у актрисы диагностировали рак мозга. Цискаридзе рассказал, что узнал о болезни Заворотнюк не сразу.

«Услышал о проблемах Насти, написал, но мне никто не ответил. Я подумал, что у нее и так творится ад… Куда я еще со своими вопросами полезу. Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней. Того, чего не надо знать… Рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, и даже санитарам. Ничего не всплыло», — говорил Цискаридзе в 2021 году.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Недавно народный артист России в программе «Малахов» на «России 1» поделился подробностями о дружбе с актрисой, скончавшейся 30 мая. Цискаридзе назвал общение с Заворотнюк «очень счастливым и радостным моментом» его жизни.

«Мы столько хохотали, делились самым-самым сокровенным. Она часто рассказывала мне то, что, я думаю, она мало кому могла рассказать. <...> И мне больно, что ее нет», — поделился Цискаридзе, добавив, что рад, что Заворотнюк никто не видел в болезни.

Как сложилась личная жизнь Николая Цискаридзе

Мать хореографа Ламара Николаевна не чаяла души в сыне, хотя и не сразу поддержала его в желании танцевать балет. Женщина пророчила наследнику карьеру правозащитника. Несмотря на это, Цискаридзе во всех интервью с большой теплотой рассказывает о родительнице, ее характере, способах воспитания и советах. В 1994 году мама танцора скончалась. Тогда артисту срочно потребовались деньги на кремацию и похороны.

«Я все оплатил. Оказалось, за два дня до смерти мама дала взятку в реанимации, и ей ночью сделали маникюр. Она сказала, что не может лежать в гробу неприбранная. Мы могли быть в ужасном финансовом положении, но три рубля на маникюр у нее всегда было», — вспоминал Цискаридзе в одном интервью.

Смерть матери стала для танцовщика настоящим ударом. В какой-то момент Цискаридзе едва не столкнулся с депрессией, писал StarHit.

Цискаридзе редко делится подробностями личной жизни. В 2022 году Тимур Акперов объявил себя внебрачным сыном Цискаридзе, ссылаясь на некие документы, найденные у матери, и внешнее сходство со звездой. Сам балетмейстер отказывался даже комментировать эту тему. Позднее Акперов все же признался, что не имеет отношения к именитому премьеру.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Солист балета Большого театра Николай Цискаридзе в сцене из балета «Спящая красавица»

На вопросы о детях Цискаридзе всегда отвечает, что их у него много. Так он называет своих воспитанников всех возрастов.

«Правда, они мне не родные. Это мои ученики, которых я очень люблю. Мне не нравится выражение „завести детей“. Это же не котенок. Если даст Бог, у меня будут и свои дети», — говорил Цискаридзе.

В 2019 году на программе «Секрет на миллион» признался ведущей Лере Кудрявцевой, что имеет взрослую дочь, отметив, что речь идет о крестнице. Когда Цискаридзе было десять лет, его названная сестра Нателла родила девочку Нину.

Где живет Цискаридзе

В Москве балетмейстеру принадлежит квартира на 3-й Фрунзенской улице. Цискаридзе выкупил три коммунальные комнаты и объединил их в единое пространство площадью около 60 кв.м. Квартира состоит из просторной гостиной, уютной спальни и кухни.

Также у танцора есть небольшая квартира в Санкт-Петербурге. Она расположена в доме у набережной канала Грибоедова. Обустраивал «конурочку», как назвала жилье Цискаридзе актриса Наталья Курдюбова, сам хореограф.

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