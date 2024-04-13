Раскрыты доходы уехавшего из России Александра Цекало KP.RU: переехавший в США Цекало заработал 3,8 млрд рублей за 2024 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Александр Цекало

Издание KP.RU сообщает, что российский шоумен, продюсер и актер Александр Цекало за 2024 год заработал 3,8 млрд рублей. По данным СМИ, переехавший в США артист является учредителем сразу семи фирм, зарегистрированных в РФ.

Так, пишет издание, Цекало на 45% принадлежит кинокомпания «Среда и КО», которая в прошлом году заработала 110 миллионов рублей с чистой прибылью в 22 миллиона рублей. Кроме того, уточняет KP.RU, шоумен владеет 60% компании «Среда», чей доход достиг 3,8 млрд рублей с чистой выручкой в 907 миллионов рублей.

В конце января стало известно, что Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в РФ. Так, артист продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 млн рублей.

Загородный коттедж, где проживал Цекало, расположен в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе по соседству с домами ведущего КВН Александра Маслякова и певицы Маши Распутиной. Особняк имеет просторную гостиную, 10 спален, 20-метровый бассейн и отдельный рабочий кабинет. По информации СМИ, дом Цекало стоял на закрытой продаже, поэтому не исключено, что покупателей нашли через знакомых артиста.

Предполагается, что Цекало не принимал личного участия в сделке, за оформление документов отвечал помощник и ответственный за его дела. С 2019 года шоумен проживает вместе с женой в США и занимается там продюсированием.