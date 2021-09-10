Дочь Заворотнюк похвалилась семилетним романом с бойфрендом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семь лет счастлива в отношениях. Девушка поздравила жениха с днём рождения в Instagram.

Анна опубликовала фото, где она держит в руках тортик с надписью: «Кис, кис, кис. Ты котик, я котик». Дочь «прекрасной няни» радостно улыбается.

Однако фото избранника девушки так до сих пор никто и не видел. Анна отметила, что её мужчина не хочет становиться публичным, но добавила, что он очень красив.

Для меня в этой жизни самое важное — любить! И, конечно, быть любимой. Сегодня день рождения моего жениха, мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. Сегодня я почти уломала его снять первый совместный TikTok, но это, похоже, невозможно. И мне это в нём нравится. Да что говорить, мне в нём всё нравится, я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надёжное плечо, — пояснила дочь актрисы.

Ранее Анна Заворотнюк опубликовала свежие фото в обнимку со старшей Заворотнюк, бабушкой Валентиной. Мать «прекрасной няни» отлично выглядит, несмотря на свой возраст.