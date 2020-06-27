Дочь Успенской «тошнит от Наргиз больше, чем от бухла»

https://static.news.ru/photo/61d4deda-b87f-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

После того как королева русского шансона Любовь Успенская и певица Наргиз Закирова записали совместную песню, их раскритиковала дочь Любови — Татьяна Плаксина.

Женщина заявила, что на дух не переносит Закирову, и назвала её ресторанной артисткой, а не звездой эстрады.

От Наргиз тошнит ещё больше, чем от бухла! Не смей писать мне! Хватит Россию обворовывать — хватает у нас певиц. Больше ты не будешь смотреть на мою маму своими жадными больными глазами зависти! Вон с нашей сцены и из нашей страны, — приводит слова Плаксиной StarHit.

Она обвинила звезду шоу «Голос» в том, что она занимается музыкой только ради денег, а её творчество на самом деле ничего из себя не представляет, и попросила отстать от матери.

Вы причастны к разрушению мира на Земле своим ядовитым голосом и гневной энергией. Простите, но вы не музыканты. Так кто вам дал право петь? Вы это делаете для денег и славы. Признайте это, и вы освободитесь от вашей боли. И отстаньте от моей матери, змея, — обратилась Плаксина к Закировой.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери. Несколько месяцев назад Плаксина окончательно порвала отношения с Успенской и переехала в США к отцу.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок.

Как писал NEWS.ru, при этом сама певица винит наркотические вещества в том, что они испортили сознание её единственной дочери. Именно из-за этого она перестала общаться с Татьяной Плаксиной.