Дочь российской певицы Алсу — Микелла Абрамова — исполнила на сцене Московской государственной консерватории им. Чайковского вальс польского композитора Фридерика Шопена.
Юная пианистка
Подписчики восхитились игрой начинающего музыканта и похвалили Микеллу.
Это прекрасно, Микелла. Умница ты.
Молодчина, я знаю какой труд за стоит за этим!
Умница!!! Восхитительно!!! Верь в себя и в свой талант!!!
Ранее NEWS.ru сообщал, что Микелла Абрамова в очередной раз удивила поклонников. На фоне слухов о романе американской певицы Леди Гаги и актёра Бредли Купера она решила перепеть песню, которую звёзды записали для фильма «Звезда родилась».
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