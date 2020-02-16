Фото: mikellaabramova/instagram.com

Дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) опубликовала в соцсетях фотографию в своём новом образе. На снимке 12-летняя Лидия предстала с причёской практически под ноль, а оставшиеся волосы она покрасила в фиолетовый цвет.

Кроме того, образ подростка дополняет разодранная кофта, цепи и шарф грубых цветов. Ионова пока никак не прокомментировала смелый эксперимент дочери, сообщает StarHit. Пользователи предположили, что поведение девочки изменилось после кризиса...