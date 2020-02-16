Микелла Абрамова Микелла Абрамова Фото: mikellaabramova/instagram.com

Дочь российской певицы Алсу — Микелла Абрамова — исполнила на сцене Московской государственной консерватории им. Чайковского вальс польского композитора Фридерика Шопена.

Юная пианистка опубликовала фрагмент выступления на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписчики восхитились игрой начинающего музыканта и похвалили Микеллу.

Это прекрасно, Микелла. Умница ты.

Молодчина, я знаю какой труд за стоит за этим!

Умница!!! Восхитительно!!! Верь в себя и в свой талант!!!

Ранее NEWS.ru сообщал, что Микелла Абрамова в очередной раз удивила поклонников. На фоне слухов о романе американской певицы Леди Гаги и актёра Бредли Купера она решила перепеть песню, которую звёзды записали для фильма «Звезда родилась».

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