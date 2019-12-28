https://static.news.ru/photo/74c01876-29fe-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Алексей Макаров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девятилетняя Варвара не хочет встречаться с папой, актёром театра и кино Алексеем Макаровым. Её мать, бывшая супруга артиста Виктория Богатырёва считает, что ребёнок обижен на недостаток любви и внимания.

Теперь уже ребёнок не хочет встречаться, девочка взрослая и всё понимает. Обижена на него за недостаток любви. Ведь это он изначально отдалился. А папа — это не от случая к случаю, а понятие постоянное, — поделилась с изданием Starhit Богатырёва.

По её словам, в первое время девочка очень переживала отсутствие папы, но со временем стала к нему равнодушна. Богатырёва подчеркнула, что актёр и алименты платит от случая к случаю, а их размер — «чуть больше прожиточного минимума».

Как писал NEWS.ru, народный артист РФ Эммануил Виторган, воспитывающий двоих дочерей, заявил, что хочет завести ещё одного ребёнка от супруги Ирины Млодик. По его словам, он не собирается останавливаться и готов покорять новые вершины. 80-летний Виторган и 57-летняя Млодик в очередной раз стали родителями в конце августа. Вместе с тем некоторые поклонники их раскритиковали. Людей беспокоит то, что девочки слишком рано осиротеют и останутся без родителей.