Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Сестра известного певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту в Рождество была найдена мёртвой в своём доме. Она умерла ровно спустя три года после смерти знаменитого брата.

Также в местной полиции уточнили, что криминального следа в смерти 55-летней женщины обнаружено не было, информирует Mirror. Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти...