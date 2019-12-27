https://static.news.ru/photo/870509fc-28d1-11ea-9435-fa163e074e61_660.jpgЭммануил ВиторганФото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»
Народный артист РФ Эммануил Виторган, воспитывающий двоих дочерей, заявил, что хочет завести ещё одного ребёнка от супруги Ирины Млодик.
Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы ещё сына. Ну, не мальчик, так пусть будут три девочки у меня, — сказал актёр в интервью KP.RU.
По его словам, он не собирается останавливаться и готов покорять новые вершины.
Виторган и 57-летняя Млодик в очередной раз стали родителями в конце августа. Вместе с тем некоторые поклонники их раскритиковали. Людей беспокоит то, что девочки слишком рано осиротеют и останутся без родителей. После этого артист призвал всех россиян рожать как можно больше и чаще.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Эммануилу Виторгану. Народный артист России отмечает 80-летие.