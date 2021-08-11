Дмитрий Гордон объяснил, почему хорошо относится к Моргенштерну

Украинский журналист Дмитрий Гордон «честно» высказался о решении местного Министерства культуры запретить российскому рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) посещать страну, передаёт телеканал «Украина 24». Шоумен назвал действия ведомства непонятными. Телеведущий объяснил, почему хорошо относится к исполнителю.

Что касается запрета на въезд в Украину, я думаю, что это преувеличение, потому что я изучал вопрос — Моргенштерн в Крыму не был. И ничего плохого об Украине никогда не говорил. Поэтому для меня этот запрет непонятен, честно скажу, — подчеркнул Гордон.

Киевские власти внесли Моргенштерна в чёрный список в апреле 2021-го. Его признали угрозой национальной безопасности и внесли в соответствующий перечень, так как якобы он пропагандирует жестокость, насилие, нездоровый образ жизни и даже наркотики.

Также Гордон рассказал порталу «Спорт-Экспресс», почему на Олимпийских играх в японском Токио наблюдалось негативное и предвзятое отношение к сборной РФ. Журналист отметил, что об атлетах из РФ сложилось отрицательное мнение после допингового скандала. Гордон вспомнил ситуацию с инцидентом на ЧМ по фигурному катанию в 1973-м, когда в ходе произвольной программы советских спортсменов Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили звуковое сопровождение.

Ранее Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. По его мнению, «оккупант» должен самостоятельно обеспечивать поставки воды. Журналист считает, что Киеву стоит напрямую обратиться к властям РФ с требованием, чтобы вода на территорию полуострова поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.