Гордон объяснил негативное отношение к сборной России на ОИ в Токио

Спортсмены российской команды на параде атлетов во время церемонии закрытия на Национальном олимпийском стадионе

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон рассказал порталу «Спорт-Экспресс», почему на Олимпийских играх в японском Токио наблюдалось негативное и предвзятое отношение к сборной России. Журналист отметил, что об атлетах из РФ сложилось отрицательное мнение после допингового скандала.

Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России, — подчеркнул шоумен.

Гордон вспомнил ситуацию с инцидентом на ЧМ по фигурному катанию в 1973-м, когда в ходе произвольной программы советских спортсменов Ирины Родниной и Александра Зайцева отключили звуковое сопровождение.

Все понимали, что СССР — агрессор, который вошёл в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг, — сказал Гордон.

Накануне главный врач олимпийской команды РФ Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских атлетов на ОИ в Токио были отрицательными. По словам директора Центра спортивной медицины ФМБА, спортсмены в Японии сдавали пробы каждый день. Он добавил, что представители РФ в Токио постоянно информировали организаторов о месте своего нахождения.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России в Токио. Об этом 2 августа заявил официальный представитель организации Марк Адамс. Он отметил, что работает со спортсменами Международный орган по тестированию (ITA), который в Токио устроил самую крупную в истории Олимпиад программу проверки.