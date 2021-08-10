Допинг-пробы олимпийцев РФ в Токио оказались отрицательными

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Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин закрыл комментарии под своим постом о Красноярске после того, как местные жители обрушились на него с критикой. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Представитель спортсмена сообщил, что ему только предстоит ознакомиться со всеми комментариями, а оценка происходящего появится позднее. После этого ни Ягудин, ни его представитель на связь больше не выходили, а под...