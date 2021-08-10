Допинг-пробы олимпийцев РФ в Токио оказались отрицательными
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:48, 10 августа 2021
Фото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press
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Главный врач олимпийской команды РФ Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских атлетов на Олимпиаде в Токио были отрицательными. По словам директора Центра спортивной медицины ФМБА, спортсмены в Японии сдавали пробы каждый день, сообщает РИА Новости.
Все допинг-пробы, которые были взяты, — отрицательные, — отметил Жолинский.
Он добавил, что россияне в Токио постоянно информировали организаторов о месте своего нахождения.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России в Токио. Об этом 2 августа заявил официальный представитель организации Марк Адамс. Он отметил, что работает со спортсменами Международный орган по тестированию (ITA), который в Токио устроил самую крупную в истории Олимпиад программу проверки.