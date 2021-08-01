МОК: допинг у олимпийцев из России в Токио не выявлен

Международный олимпийский комитет (МОК) не видит положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил официальный представитель организации Марк Адамс, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что работает со спортсменами Международный орган по тестированию (ITA), который в Токио устроил самую крупную в истории Олимпиад программу проверки.

85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA, — подчеркнул Адамс.

Ранее стало известно, что российской сборной не место на Олимпиаде в Токио, заявила американская пловчиха Лилли Кинг. Спортсменов из РФ вообще не должно быть на соревнованиях, им полагается запрет, заявила она. Спортсменка, травившая Ефимову в Рио-2016, буквально устроила истерику на брифинге, видимо, в отместку за то, что осталась без медалей в Токио-2020.