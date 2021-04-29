Угроза нацбезопасности: Моргенштерну запретили посещать Украину

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Российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) запретили въезд на Украину. Музыканта признали угрозой национальной безопасности и внесли в соответствующий список, передаёт Министерство культуры и информационной политики страны. Теперь звезда не сможет посетить соседнее государство.

Конкретные причины и срок действия ограничения ведомство не указывает . На данный момент перечень включает 181 человека. В начале апреля Моргенштерн отменил три концерта на Украине. Музыкант признался, что боялся ехать в бывшую союзную республику, особенно после Одессы. История произошла в 2019-м. Тогда во время пожара в колледже экономики погибли 12 студентов.

Вскоре после этого в город приехал с концертами рэпер, который умудрился назвать «показухой» царивший в городе траур. Выступать музыкант планировал в Киеве, Запорожье, Харькове. Концерты должны были состояться этим летом.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны.

В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын