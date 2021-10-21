«Для мебели в IKEA»: Ургант пошутил над рекордсменами по метанию топора

Иван Ургант посмеялся над рекордсменами по метанию топора в ЯНАО. Рекордсменом по этому виду спорта, который входит в северное многоборье, стал житель Салехарда Юрий Лаптандер.

Эту новость прокомментировал в программе «Вечерний Ургант» ведущий, которого невероятно насмешил не только сам вид спорта, но и фамилии рекордсменов. Дело в том, что предыдущим рекордсменом стал житель города Самбург Григорий Окоэтто. Лаптандер запустил топор на 31 метр, Окоэтто в 2007-м — на 29 метров.

Какие фамилии у победителей-рекордсменов. Лаптандер, Окотэтто. Судя по фамилиям, главный приз — их именами будут называть крепкую мебель в IKEA, — не удержался от шутки ведущий.

Урганта поддержал соведущий Александр Гудков, который заявил, что не решился бы играть с победителями по метанию топора в снежки. Ведущий шоу, в свою очередь, заметил, что теперь москвичи уж точно знают, чем им заняться в нерабочие дни.

Ранее Иван Ургант подколол гостью своего шоу Ольгу Бузову, напомнив ей скандал с Губерниевым на канале «Матч ТВ». Ведущая серьёзно конфликтовала со спортивным комментатором после его неудачной шутки про коньяк.