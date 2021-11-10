Директор Серова рассказал, когда ждать выписки певца

Народного артиста России Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, планируют выписать из больницы 10 или 11 ноября. Об этом заявил директор певца Александр Федорков, передаёт ТАСС. Накануне он сообщал об улучшении состояния исполнителя.

Выписка сегодня или завтра, — сказал Федорков.

9 ноября директор рассказал, что певец чувствует себя хорошо, его голос восстановился. Он отметил, что Серов смог удалённо поработать в студии.

Народный артист попал в больницу с 75% поражением лёгких из-за коронавируса 9 октября. Сперва он лечился в клинике рядом с домом, но после был переведён в реанимацию, где находился под кислородной маской. На прошлой неделе артист сдал отрицательный тест на коронавирус. Тогда же стало известно, что исполнитель уже вернулся к работе, правда, в телефонном формате.

Серов — исполнитель таких хитов, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез».