«Да, я страшный как чёрт»: Андрей Губин ответил на критику поклонников

https://static.news.ru/photo/26aaf3ec-911c-11ea-b334-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС

Певец Андрей Губин прокомментировал слова поклонников о том, что на последней фотографии он выглядит сильно постаревшим и усталым.

Да я страшный как чёрт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км, — подчеркнул 46-летний музыкант.

По его словам, когда те, кто нелестно отзывается о его внешнем виде, достигнут таких же результатов, они поймут, что с ним «всё не так уж и плохо». При этом он уточнил, что на снимке очень уставший — артист проснулся в пять утра.

В общем, чувствую себя лучше, чем выгляжу, — отметил певец.

Губин рассказал, что сейчас старается чаще заниматься спортом, чтобы следить за своим состоянием. Он добавил, что мечтает отдохнуть на море, так как загар хорошо влияет на цвет лица, однако пока остаётся ездить только загород, передаёт «СтарХит».

Ранее NEWS.ru писал, что Губин недавно отметил своё 46-летие. Его подруга Ульяна Каракоз опубликовала снимки с праздника. Поклонники исполнителя были шокированы внешним видом своего кумира. По их словам, музыкант сильно осунулся и похудел. У него потухший взгляд.