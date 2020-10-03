«Что с ней стало?»: фото похудевшей Регины Дубовицкой шокировало Сеть

https://static.news.ru/photo/14b6668c-0596-11eb-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/r.dubovitskaya2000

Светский журналист Феликс Грозданов выложил в Instagram фото 71-летней телеведущей Регины Дубовицкой. Он встретился с ней в Москве в усадьбе Струйских, где проходил вернисаж юмориста Геннадия Ветрова.

Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Они отказываются верить, что в кадре действительно прославленная ведущая «Аншлага». На фото Дубовицкая выглядит сильно похудевшей. Поэтому пользователи даже забеспокоились, не заболела ли она.

«Как она изменилась»; «Что это с ней стало?»; «Похудела...»; «Ужас, что с ней стало?»; «Это точно не Регина! Фотошоп»; «Это ужас. Если это действительно она, её нужно посадить на усиленное питание, куда смотрят её родные?» — пишут в комментариях к публикации.

В прошлом году Дубовицкая становилась героиней шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В студии артистка раскрыла секрет кефирной диеты, которая помогает ей похудеть.

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