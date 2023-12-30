Что будут показывать по ТВ в Новый год, где выступят Киркоров и SHAMAN Составлен список фильмов, которые 31 декабря покажет Первый канал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российские телеканалы подготовили праздничную программу на 31 декабря. Что покажут в новогоднюю ночь, кто из артистов появится в эфире на федеральном ТВ?

Что покажут на Первом канале

Первый канал 31 декабря после выпуска новостей в 10:00 мск начнет транслировать советские фильмы, в том числе «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Также Первый канал в праздничную программу включил спецвыпуск передачи «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе, а в 23:00 начнется «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя».

Ее ведущими станут Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

1 января на канале продолжится трансляция советских лент. Зрители увидят фильмы «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», а также сказку «Морозко». В 20:00 на Первом канале состоится премьерный ТВ-показ картины «Вызов».

Что покажут на «России 1»

Праздничная программа «России 1» также включает трансляцию советских фильмов. Зрители увидят картины «Девчата», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука». В 20:30 мск на телеканале начнется специальный выпуск программы «Песни от всей души», в эфире которой прозвучат хиты 1980-х.

После новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина в эфире покажут «Новогодний голубой огонек — 2024». Его ведущими станут Николай Басков, Андрей Малахов, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев, а зрители увидят номера артистов Юрия Стоянова, Стаса Михайлова, Алексея Воробьева, Сосо Павлиашвили, Анастасии Макеевой и Дмитрия Дюжева. Певица Алсу выступит вместе со Львом Лещенко. А исполнитель Сергей Лазарев впервые исполнит с девятилетним сыном песню «Это все она».

Что покажут на НТВ

На телеканале НТВ 31 декабря в 20:24 мск выйдет в эфир специальный выпуск шоу «Новогодняя Маска». На сцену поднимутся все маски четвертого сезона, Дракон и Монстрик из третьего и восемь абсолютно новых масок, которые были разработаны специально для праздника.

Судьями новогоднего выпуска станут певицы Валерия и Регина Тодоренко, а также исполнители Тимур Родригез, Алексей Воробьев, Дима Билан и Сергей Лазарев. По завершении программы в эфире канала покажут «Квартирник у Маргулиса».

1 января в 15:30 в прямом эфире НТВ будет разыгран «Новогодний миллиард» в программе «Русское лото».

Что покажут на ТНТ

Телеканал ТНТ 31 декабря покажет две части фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и праздничный выпуск программы «Однажды в России». В 20:30 мск начнется трансляция киноновинки — «Иван Васильевич меняет все». Известно, что в ленте должен был появиться певец Филипп Киркоров, однако после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой его убрали с постера, а сцены с ним заменили.

В 23:00 на ТНТ начнется показ праздничного выпуска шоу Comedy Club.

Что покажут на СТС

Телеканал СТС на протяжении всего 31 декабря будет показывать выпуски шоу «Уральские пельмени», с перерывом на новогоднее обращение президента РФ. В первый день нового года в эфир выйдут новогодние серии сериалов «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы».

Покажут ли Киркорова, Лолиту и SHAMAN на ТВ в новогоднюю ночь

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак утверждает, что все участники вечеринки Анастасии Ивлеевой будут вырезаны из праздничных эфиров на федеральных телеканалах.

«Первый канал и ВГТРК вырезают из „голубых огоньков“ и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в „Мутаборе“. Указание дал как [гендиректор Первого канала Константин] Эрнст, так и [гендиректор ВГТРК Олег] Добродеев», — сообщила она.

Певица Лолита Милявская подтвердила информацию, что ее убрали из телевизионного эфира. Поп-король российской эстрады должен был участвовать в большой «Новогодней ночи» на Первом канале, в «Голубом огоньке» и шоу «VK под шубой — 2». На настоящий момент его убрали из анонсов праздничных передач.

Певец SHAMAN в новогоднюю ночь появится сразу на нескольких телеканалах. Его выступление покажут в ходе программы «Десять лет спустя» на Первом канале и на «Голубом огоньке — 2023» на «России 1». Также артист споет в праздничном шоу на НТВ.

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