Чрезмерное внимание, слухи об отцовстве, «голая» вечеринка: как живет Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Дима Билан заявил, что устает от пристального внимания к своей персоне. О чем он рассказал, что известно о возможном отцовстве артиста, как живет исполнитель после «голой» вечеринки?

Что Билан сказал о чрезмерном внимании

В кулуарах Pre-party премии RU.TV он сообщил корреспонденту NEWS.ru, что любит уединяться.

«Я, если честно, устаю от постоянного пристального внимания. Мне очень важны моменты, когда уединяешься, когда нет дополнительных глаз, когда рассчитываешь только на себя», — сообщил Билан.

Что за слухи о возможном отцовстве музыканта

Билан в своем Telegram-канале опроверг новости о том, что он готовится стать отцом. Артист подчеркнул, что, когда в его жизни наступят такие разительные перемены, он не станет скрывать их от аудитории.

«Дорогие друзья, земля полнится слухами, а у нас с вами есть традиция, такие маленькие включения правды от первого лица. Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга. Всему свое время», — сообщил певец.

Билан добавил, что ближайший год планирует посвятить работе. Так, уточнил артист, он намерен выпустить новый альбом, сниматься в разных проектах, а также дать два больших сольных шоу в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее, 12 марта, СМИ распространили информацию, что помощница артиста Алена Усачева находится в интересном положении. Как писала пресса, отцом будущего ребенка якобы является Билан.

Как «голая» вечеринка отразилась на жизни Билана

14 февраля в Crocus City Hall состоялся большой сольный концерт Билана под названием «Невозможное возможно», после которого он ответил на вопросы журналистов. По словам артиста, за последние месяцы он прошел много испытаний, о которых не писали СМИ, из-за чего у него появилось ощущение, будто он спустился с Голгофы — холма, на котором, по Новому Завету, был распят Иисус Христос.

«У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», — приводит слова Билана Woman.ru.

Как Билан «отмывался» от вечеринки Ивлеевой

После скандальной вечеринки Билан опубликовал видеообращение. Артист не знал, что его ждет на мероприятии Ивлеевой, и назвал «голую» тусовку арт-выставкой. Билан также отметил, что посещение светских мероприятий — это часть его профессии.

«20 декабря я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие было как окно между другими моими работами. О дресс-коде я знал, но понимание его у каждого свое <...>. Знать заранее, что позволит себе надеть тот или иной человек, я просто не мог. Могу отвечать только за себя», — объяснял тогда Билан.

Артист также подчеркивал, что уважает своих зрителей и соотечественников и «прекрасно понимает негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой».

16 января Билан приехал в Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Военкор Андрей Руденко сообщил, что артист привез «реальную помощь детям в виде протезов».

Певец передал гуманитарную помощь в Республиканский травматологический центр. Он подарил маленьким пациентам сладкие наборы и умные колонки «Яндекс.Станция», а коллективу медучреждения для облегчения работы передал планшеты. Там же Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями.

В рамках поездки в ДНР артист побывал в донецком приюте для бездомных животных «ПИФ», которому передал 3 млн рублей. Далее Билан поехал в Горловку, где передал Детскому социальному центру кондиционеры.

Завершилась поездка в Макеевке, поселке Бажанова, где находится частный кошачий приют. В сентябре у артиста умер кот Соломон. Из приюта он забрал с собой в Москву нового питомца по имени Шахтер.

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