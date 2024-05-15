Критика СВО и Путина, помощь ВСУ: куда пропала звезда «Универа» Кузина

Фото: Социальные сети

Анна Кузина

На телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Многие артисты вернулись к своим ролям, однако украинская актриса Анна Кузина, которая прославилась в России ролью студентки Яны Семакиной, в продолжении проекта не появилась. Что известно о ее жизни, что она говорила про СВО и Владимира Путина.

Чем известна Кузина

Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве. Она должна была стать профессиональной спортсменкой, но из-за полученных травм оставила большой спорт.

После окончания школы Кузина поступила в Львовский политех на факультет журналистики, так как в театральные училища Москвы и Киева ее не приняли.

В фильмографии артистки более 50 работ, среди которых проекты «По закону», «Осенние цветы», «Здравствуй, мама!», «Пончик Люся», «Одуванчик», «Ярость», «СашаТаня», «Три звезды», «Проводница», «Подкидыши», «Zомбоящик», «Пуповина», «Швабра», «Реабилитация» и другие.

О своей личной жизни Кузина не рассказывает. По данным СМИ, она замужем. В 2017 году родила сына.

Что актриса говорила про спецоперацию

После начала спецоперации в 2022 году Анна Кузина осудила действия Москвы и резко высказалась о президенте России Владимире Путине, а также выразила благодарность Вооруженным силам Украины «за спасение мирных жителей и их героизм». По мнению звезды «Универа», россияне дезинформированы и не знают всей правды.

Кузина отмечала, что перестала поддерживать связь со всеми коллегами по сериалу, кроме Арарата Кещяна, исполнившего роль Майкла. Актер также критиковал СВО и говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года и не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

Последний проект с участием Анны Кузиной в России вышел в 2021 году, это был сериал «Пикник».

Сейчас актриса активно помогает ВСУ, о чем рассказывает в соцсетях. О ее творческих проектах и планах ничего не известно.

Почему Кузина уходила из «Универа»

Анна Кузина не распространяется о своей личной жизни, однако в 2016 году появилась информация о том, что она покинула сериал «Универ» из-за беременности.

В 2021 году актриса снялась в продолжении проекта, получившем название «Универ. 10 лет спустя».

«Я была очень рада встретиться с моей обожаемой командой! Для Яны Семакиной сценаристы написали прекрасную линию, на съемках у меня было много новых партнеров. Мне было интересно сниматься в сериале о взрослых героях „Универа“», — рассказывала Кузина.

Кто из артистов вернулся к своим ролям в продолжении «Универа»

Роль качка-миллионера исполняет Виталий Гогунский. 45-летний актер признался, что ему было волнительно вернуться в проект после 11-летнего перерыва.

«Появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждого съемочного дня, легко просыпался в шесть утра. Это первый признак того, что я хотел идти на площадку. Было прекрасно вернуться после такого перерыва, да еще и олигархом», — поделился Гогунский.

К амплуа аспиранта вернулся Арарат Кещян. В съемках продолжения сериала также приняли участие Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и другие.

«У меня ощущение, что благодаря „Универу“, не краткосрочным, а именно таким длительным съемкам я проживаю параллельную жизнь — жизнь Маши Беловой. Я настолько чувствую эту героиню, настолько ее понимаю, что, приходя на съемочную площадку, всегда нахожу для себя что-то интересное в ее жизни. Мы с Машей Беловой вместе 13 лет, она практически еще одна моя дочка, как я могу ее бросить?» — откровенничала Хилькевич в одном из интервью.

При этом в картине не появится Настасья Самбурская. Она объясняла, что не смогла договориться с продюсерами о своей ставке.

«Все банально, не смогли договориться о ставке. По моему мнению, спустя три года после выхода заключительного сезона ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — заявила Самбурская.

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