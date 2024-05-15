«Виновные будут наказаны»: кто поддержал Королеву после «отмены» на ТВ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Наташа Королева

Заслуженную артистку РФ Наташу Королеву убрали из телеэфира на 9 Мая, что спровоцировало волну негодования среди поклонников и некоторых коллег. Как певица справляется с «отменой», кто ее поддержал?

Почему Королеву убрали из эфира 9 мая

9 мая исполнительница хита «Маленькая страна» выступила на концерте в честь 79-й годовщины Дня Победы. Королева исполнила песню «Только ты не умирай», которая, по словам артистки, рассказывает «о силе женской любви и веры, [которая] в самых сложных, порой безвыходных ситуациях способна совершить чудо, вернуть жизнь любимому человеку, укрыть от пули и спасти от беды».

Критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru предположил, что, возможно, с точки зрения организаторов, убрать выступление Королевой из эфира «будет лучше или, по крайней мере, не хуже». При этом он уверен, что отвечающие за концерт продюсеры ничего против самой певицы не имеют.

«Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения», — полагает Легостаев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Наташа Королева

Кто поддержал Королеву после «отмены» на ТВ

После того как номер артистки вырезали из телеэфира, поклонники исполнительницы создали петицию. В своем обращении они потребовали объяснений причин отмены выступлений Королевой на телевидении.

Фанаты считают, что певице сознательно пытаются навредить. В Сети предполагают, что причина исчезновения номера артистки из эфира — результат чьей-то зависти. Поклонники Королевой также возмущены решением вырезать выступления певицы с трансляции концерта в Кремле к 50-летнему юбилею со дня строительства БАМа.

Артистку поддержал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Королеву могли вырезать из трансляции праздничного концерта в Кремлевском дворце из-за того, что она состоит в жюри телепередачи канала-конкурента. Речь идет, предположительно, об участии Королевой в шоу «ВИА Суперстар!», выходящем на НТВ. Артистка стала одним из трех членов жюри в популярной телепередаче.

«Наверное, потому что она на другом канале сидит в жюри. <...> Вот меня, честно, поражает это. Зачем вы зовете артистов, чтобы потом их не показать? Это просто, честно, уже поперек горла стоит», — заявил Пригожин.

В беседе NEWS.ru продюсер также возмутился такой практикой «отмены». Он подчеркнул, что Королева долгое время находится на сцене, имеет богатый репертуар и потрясающие песни, написанные ее бывшим супругом композитором и поэтом Игорем Николаевым.

Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в разговоре с «Абзацем» назвал удаление кадров с Королевой из эфира ошибкой. Он подчеркнул, что артистка — патриотка России, хотя и родилась на Украине.

«Наташа — истинная патриотка нашей страны, несмотря на то, что родилась на Украине. Она с уважением относится к русскому народу и президенту. Наташа сейчас в такой ситуации, когда не может попасть к родственникам на Украину, потому что внесена там во все черные списки. А сейчас ее начали зачем-то клевать в России. То, что ее вырезали из концерта, — это какая-то ошибка. Видимо, кто-то решил подстраховаться и просто убрал ее. Но так быть не должно. Я надеюсь, что все виновные будут наказаны», — заявил Лавров.

Продюсер добавил, что исполнительница хита «Маленькая страна» иногда летает в Майами, чтобы навестить мать Людмилу Порывай, однако всегда возвращается в Россию. По словам Лаврова, Королева любит своего зрителя и никогда не позволяла себе негативных высказываний в адрес РФ и ее жителей.

Читайте также:

«Выбрал быть скотиной»: что народ ответил Макаревичу на поддержку Украины

Дава, Хайдаров, Орбакайте, Ивлеева: кто пострадал от «проклятия» Киркорова

«Тема закрыта»: почему Александр Домогаров ушел из Театра им. Моссовета