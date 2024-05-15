SHAMAN: новости 15 мая, премия Минобороны, мойка машин, «икона патриотизма»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов) 15 мая получил награду от Министерства обороны, а до этого навещал бойцов СВО в столичном госпитале и мыл с фанатом машины в Рязани. Какие последние новости о певце?

Как Минобороны наградило SHAMAN

SHAMAN получил премию Минобороны России в области культуры и искусства. Как сообщила пресс-служба артиста, исполнитель патриотических хитов «Моя Россия», «Мой бой» и «Я русский» забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

«В номинации „Музыкальное искусство“ за высокое мастерство при исполнении патриотических песен популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства», — говорится в сообщении.

Сам Дронов рассказал, что получение премии Минобороны за достижения в области культуры стало еще одним доказательством того, что он как музыкант делает «свое дело с полной отдачей» и находится на своем месте.

В преддверии Дня Победы SHAMAN представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Кавер был высоко оценен поклонниками Дронова и обычными слушателями.

Кроме того, 8 мая музыкант вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.

Что сказал SHAMAN об уехавших артистах

Говоря об знаменитостях, которые покинули Россию, музыкант заявил, что все люди самостоятельно выбирают свой путь. SHAMAN не стал осуждать уехавших из РФ коллег.

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я выбрал остаться», — заявил Дронов в разговоре с aif.ru.

Правда ли, что SHAMAN мыл машины в Рязани

Дронов вымыл несколько машин во время поездки в Рязань перед концертом в «Олимпийском». Этим он занимался в компании подростка, который рассказал, что таким способом зарабатывает деньги на билет на концерт SHAMAN.

«Сегодня я приехал к Фёдору, чтобы познакомиться с ним лично. Мы встретились и вдвоём помыли несколько машин», — написал музыкант, добавив, что пригласил юного поклонника и его семью на свое выступление.

Во время поездки в Рязань Дронов также устроил небольшой уличный концерт. SHAMAN исполнил свой хит «Я русский» на улице Почтовой, которую называют «рязанским Арбатом». Видео уличного выступления музыканта распространилось в Сети.

Что говорят о творчестве SHAMAN коллеги

Телеведущий Оскар Кучера в VK-шоу «Телега online» усомнился в том, что певец Дронов является «иконой патриотизма» в России. Актер убежден, что настоящие патриоты — это герои, которые сражаются на фронте.

Кучера также признался, что творчество SHAMAN ему не близко, но при этом он считает его хорошим артистом с фантастическим голосом. Артист полагает, что Дронов исполняет правильные для сегодняшнего времени песни.

«Если икона патриотизма SHAMAN, для меня это странно. Для меня икона патриотизма — бойцы на фронте, герои наши, а не музыканты. Мне творчество SHAMAN не близко, его манера, его внешний вид... Но я не говорю, что он плохой артист. У него фантастический голос. У него, наверное, нужные, правильные песни для сегодняшнего времени. Но останутся ли они в веках, как песни Виктора Цоя, я не уверен», — заявил Кучера в интервью.

Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» Юрий Киселев, известный также под псевдонимом ЮрКисс, заявил StarHit, что SHAMAN, как Егор Крид и Тимати, включены в так называемый черный список на ресурсах РМГ. По его словам, он сам не участвует в их формировании, поэтому имеет лишь поверхностное представление о процедуре включения туда артистов. Эта информация не подтверждена.

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