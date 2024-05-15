«Тема закрыта»: почему Александр Домогаров ушел из Театра им. Моссовета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Народный артист РФ Александр Домогаров принял решение об окончательном уходе из Театра им. Моссовета. Почему актер завершил сотрудничество с площадкой?

Почему Домогаров ушел из Театра им. Моссовета

MK.RU сообщило, что 14 мая звезда «Бандитского Петербурга» покинул учреждение, в котором прослужил 30 лет. По информации издания, Домогаров в этот день отнес заявление на увольнение в отдел кадров. 28 мая станет последним днем работы артиста. В этот же день адвокат актера заберет его трудовую книжку.

Позднее издание опубликовало открытое письмо Домогарова. В нем он заявил, что «с 2020 года был свидетелем чудовищного разрушения театра». По словам артиста, он много говорил и писал об этом, однако не был услышан.

«Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное — это ощущение невозможности ничего изменить!» — подчеркивает Домогаров.

Артист признался, что в октябре 2023 года был близок к решению покинуть театр. Причиной этого, как пишет Домогаров, было то, что «со стороны руководства, как художественного, так и администрации, были спланированы такие действия — и были ими осуществлены, — что нужно было уходить сразу тогда».

«Я официально обратился с просьбой снять меня с роли в постановке „Тартюф“, на которую меня назначили, не поговорив, не обсудив отношение к герою, пьесе. Назначили просто приказом, назначили на роль, которая требует не одной недели совместного обсуждения! Я посчитал свое участие в этом проекте просто невозможным по очень многим причинам. Сделал это еще и для того, чтобы сохранить единственный мой спектакль в репертуаре — „Ричард III“, который мне был очень дорог!» — подчеркнул артист.

По словам Домогарова, он долгое время закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось его имя, что до декабря театр «не потратил ни копейки на рекламу спектакля „Ричард III“», хотя постановка имеет «самую высокую цену на билеты». Актер старался не акцентировать внимание и на том, что постановку «принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

Артист подчеркнул, что пытался выстроить конструктивный диалог с руководством, однако «ни художественный руководитель, ни директор не ответили ни на одно из обращений». «Единственный ответ от администрации», как пишет Домогаров, он получил на повторное обращение по кризисной ситуации со спектаклем «Ричард III», который «фактически разваливался из-за некачественных вводов второго состава, отсутствия какого-либо контроля со стороны постановочной части».

«Надо признать, что спектакля „Ричард III“ — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. <...> «Я хотя бы попытался…» — всё чаще вспоминаю эту фразу Джека Николсона из «Пролетая над гнездом кукушки». Решение принято. Тема закрыта», — заключил актер.

Что за скандал был с Домогаровым в Театре им. Моссовета

29 сентября прошлого года к 12:00 Домогарову назначили репетицию нового спектакля, где он должен был играть заглавную роль — Тартюфа. Прогон назначили на день премьеры другого спектакля с участием артиста — «Маскарад» в театре Российской Армии. Домогаров договорился, что будет на репетиции с 12 до 13. Однако актера вызвали в дирекцию.

Руководство потребовало от него письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Актера вынудили отчитаться, почему он находился на территории страны, совершающей недружественные действия в отношении РФ. 13 сентября артистhttps://qr.nspk.ru/AS1A0077OSME41DO95SPB96OV4RPKAQG?type=01&bank=100000000008&crc=FB87. Подобное отношение Домогаров счел унизительным, пригрозив привлечь адвокатов.

Приказ о распределении ролей в «Тартюфе» был издан 15 сентября, то есть через два дня после того, как артист уехал на Кипр. Обозреватель MK.RU предположил, что отстранением руководство решило свести счеты с артистом за прежнюю конфликтную ситуацию, связанную со спектаклем «Ричард III», когда Домогаров ушел из театра вслед за Виктором Сухоруковым.

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