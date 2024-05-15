Билан пожаловался на пристальное внимание Билан рассказал, что любит уединяться

Фото: NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан заявил, что устает от пристального внимания к своей персоне. В кулуарах Pre-party Премии RU.TV он сообщил корреспонденту NEWS.ru, что люби уединяться.

Я если честно устаю от постоянного пристального внимания. Мне очень важны моменты, когда уединяешься, когда нет дополнительных глаз, когда рассчитываешь только на себя, — сообщил Билан.

До этого в «Новой Битве экстрасенсов» участник шоу Артем, который называет себя вампиром-медиумом, поведал, что за певцом Димой Биланом стоит «джокер», который «заключил договор с темными силами», от чего они оба пострадали. Он также отметил, что тот, о ком он говорит, постоянно пил кефир и был очень тощим, а после договора Билан стал на него походить внешне. Артист понял, что речь шла о его продюсере Юрии Айзеншписе, и частично согласился с экстрасенсом.

Ранее Билан признался в симпатии к обнаженным женским фотосессиям. Певец пояснил, что он в этом вопросе такой же человек, как и все.

Ранее Билан исполнил российский гимн на открытии Игр будущего в Казани. Вместе с ним спела «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина. Оба находившихся на сцене исполнителя, а также бэк-вокалисты были в белых нарядах.

Зал с первых нот стоя слушал гимн, включая президента России Владимира Путина. В зрительном зале он находился между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой.