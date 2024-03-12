«Не буду скрывать»: Билан закрыл вопрос о личной жизни Билан опроверг слухи о своем скором отцовстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Российский певец Дима Билан в своем Telegram-канале опроверг новости о том, что он готовится стать отцом. Артист подчеркнул, что, когда в его жизни наступят такие разительные перемены, он не станет скрывать их от аудитории.

Дорогие друзья, земля полнится слухами, а у нас с вами есть традиция, такие маленькие включения правды от первого лица. Когда в моей семье будет планироваться пополнение — я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга. Всему свое время, — сообщил певец.

Билан добавил, что ближайший год планирует посвятить работе. Так, уточнил артист, он намерен выпустить новый альбом, сниматься в разных проектах, а также дать два больших сольных шоу в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее, 12 марта, СМИ распространили информацию, что помощница артиста Алена Усачева находится в интересном положении. Как писала пресса, отцом будущего ребенка якобы является Билан.

Ранее Дима Билан рассказал, что провел детство с цыганами, и предположил, что современный термин «инфоцыгане» может быть обидным для них. По словам музыканта, его соседями были этнические цыгане и он даже знал цыганский язык. Билан отметил, что учил цыганских друзей танцам.