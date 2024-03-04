«Даже цыганский язык знал»: Билан вспомнил, что вырос с цыганами Билан заявил, что термин «инфоцыгане» может оскорбить этнических цыган

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

42-летний российский певец Дима Билан после концерта «О чем поют 8 Марта» в Crocus City Hall рассказал, что провел детство с цыганами, и предположил, что современный термин «инфоцыгане» может быть обидным для них, пишет KP.RU. По словам музыканта, его соседями были этнические цыгане и он даже знал цыганский язык. Билан отметил, что учил цыганских друзей танцам.

Я вырос с цыганами. Они были соседями моими, было среди них много друзей. Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал. Поэтому данное название может их обидеть, — пояснил Билан, отвечая на вопрос о своем отношении к «инфоцыганам».

Ранее Билан исполнил российский гимн на открытии Игр будущего в Казани. Вместе с ним спела «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина. Оба находившихся на сцене исполнителя, а также бэк-вокалисты были в белых нарядах.

Зал с первых нот стоя слушал гимн, включая президента России Владимира Путина. В зрительном зале он находился между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой.

14 февраля в Crocus City Hall состоялся сольный концерт Билана под названием «Невозможное возможно», после которого он ответил на вопросы журналистов. По словам артиста, за последние месяцы он прошел много испытаний, о которых не писали СМИ, из-за чего у него появилось ощущение, будто он спустился с Голгофы — холма, на котором, по Новому Завету, был распят Иисус Христос.