Бывший муж Айзы попал в тюрьму Индонезии за подделку ПЦР-теста

Бывший муж Айзы Дмитрий Анохин сел в тюрьму за подделку ПЦР-теста на коронавирус в Индонезии. Он получил тюремный срок в стране после нескольких судов, передаёт Telegram-канал Super.ru.

Сёрфера и его подругу Елену Мух полиция задержала 2 марта по подозрению в подделке результатов тестирования на COVID. На острове Бали к факту подделки отнеслись серьёзно, и после нескольких судов бывший муж Айзы получил срок — восемь месяцев. В настоящий момент он находится в тюрьме.

При этом вытаскивать его, судя по всему, собралась именно Долматова. Она уже записала обращение к президенту Индонезии с просьбой освободить отца своего сына. В кадре она появилась с 11-летним Сэмом — ребёнком от рэпера Гуфа — и четырёхлетним Элвисом, рождённом от Анохина. Айза уверена: Дмитрий стал жертвой мошенников.

Айза и Дмитрий состояли в браке с 2015 по 2020 год. Сейчас Анохин проводит на Бали время вместе с моделью Еленой Рами Мух из Мюнхена.

Ранее сообщалось, что сына певицы Валерии — блогера Арсения Шульгина — обвинили в финансовом мошенничестве, он задолжал крупную сумму денег одному из бывших клиентов своей компании.