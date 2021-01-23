Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что не выйдет замуж за бедняка

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, заявила, что никогда не выйдет замуж за бедного человека. По её словам, мужчина должен быть по всем параметрам сильнее, чем она сама.
Тимати и модель расстались в прошлом году. За время отношений у пары появился сын по имени Ратмир. Известно, что модель и рэпер сохранили прекрасные отношения даже после разрыва.
Теперь поклонники интересуются планами Анастасии на личную жизнь в будущем. Так, во время разговора с подписчиками в Instagram-сторис модель
Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы, например, мой любимый муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла. Мы бы постарались вырулить вместе, — сказала Решетова.
Как ранее передавал NEWS.ru, после расставания модели Анастасии Решетовой с Тимати многие подписчики звезды упрекнули её в неискренности. По словам хейтеров, она хочет казаться «умной и прокаченной бабой, но в глазах тупость и пустота».