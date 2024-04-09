«Былое величие не вернуть»: в ГД высказались про новый фильм о Пугачевой Депутат Шолохов заявил, что фильм Собчак не вернет Пугачевой былого величия

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя в беседе с NEWS.ru новость о съемках фильма о певице Алле Пугачевой, усомнился, что Примадонна может вернуть былое «величие». По его мнению, слава артистки, покинувшей Россию, существенно преувеличена.

Вряд ли возможно вернуть былое «величие». Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть, — заявил депутат.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о певице Алле Пугачевой. Он считает, что эта лента призвана обелить репутацию Примадонны, называвшей россиян «рабами и холопами».

Новость о кинокартине, посвященной Пугачевой, также прокомментировал музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. Он утверждает, что фильм, в котором уехавшую из страны артистку будут восхвалять, едва ли поможет спасти ее репутацию. Более того, по мнению Рудченко, российскому зрителю надоело обсуждать Примадонну, а у некоторых упоминания о ней вовсе взывают раздражение.