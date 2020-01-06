https://static.news.ru/photo/ffb2aece-313a-11ea-8430-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова рассказала, что на её единственный англоязычный трек «американские музыкальные издания» написали рецензию, где было сказано, что «наконец-то российская музыка стала выходить на мировой уровень». Теперь звезда «Дома-2» планирует гастроли по США, Китаю и некоторым европейским странам.

В 2020 году я планирую прокатиться с шоу «Принимай меня» по Америке, Китаю, Италии и Испании, — сообщила АиФ Бузова.

После успешного гастрольного тура с шоу «Принимай меня» по 100 городам России, а также Германии, Латвии, Литвы, Казахстана, Армении и Азербайджана певица уверена, что найдёт своих слушателей во многих странах.

Как писал NEWS.ru, прошедший 2019 год ещё больше доказал, что технологии постепенно меняют привычки человека, считает российская певица Ольга Бузова. Телеведущая задумалась, какие новшества принесут 2020-е. Артистка вспомнила, как много лет назад слушала кассеты, затем диски, «ловила» такси рукой, а готовила обычно дома. Сейчас всё чаще граждане заказывают еду, песни скачивают в Сети, наличные деньги постепенно уходят из моды, а товары покупаются «в один клик».