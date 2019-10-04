https://static.news.ru/photo/b0eea462-e6b4-11e9-8984-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что её самая заветная мечта в настоящее время — собственная квартира в 200 кв. м в хорошем районе города. Причём она уточнила, что рассматривает варианты исключительно неподалёку от съёмочной площадки «Дома-2».

Моя мечта стоит около 100 млн рублей! В 200 квадратах я и для моего мужчины найду место, но, конечно, в идеале мне бы хотелось, чтобы мой человек сам забрал меня в свой дом, — заявила она на YouTube-шоу Екатерины Варнавы «Вопросы взрослому».

Певица ответила на вопросы подростков, рассказала, что была очень спокойным и правильным ребёнком — хорошо училась и не гуляла допоздна, а также поделилась впечатлениями о первом поцелуе и первой влюблённости.

Как писал News.ru, Роза Сябитова считает, что Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов подрывают семейные ценности. Таким образом знаменитая телесваха отреагировала на участие звёзд в новом проекте телеканала ТНТ «План Б». Сябитова уверена, что Тимур и Ольга не прививают поклонникам правильных взглядов на жизнь. Она отметила, что образ жизни Бузовой вряд ли приведёт её к семье.