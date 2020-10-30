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Британский телеканал выбрал чернокожую актрису на роль королевы

19:10, 30 октября 2020
Джоди Тернер-Смит Джоди Тернер-Смит Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн отдана чернокожей актрисе и модели Джоди Тернер-Смит. Сериал снимает телеканал Channel 5.

Драма прольет феминистский свет на последние месяцы жизни Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом тюдоровской Англии,пишетиздание Deadline.

При этом будет акцентировано внимание на желании главной героини обеспечить будущее для дочери Элизабет (будущей королевы Елизаветы I). Сериал в трёх сериях будет больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму.

Помимо Тернер-Смит, известной по роли в фильме «Квин и Слим», в сериале также снимутся актеры Паапа Эссьеду Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд

Как писал NEWS.ru, певица и телеведущая Бузова примерила на себя образ чернокожей. Она с помощью приложения Gradient перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку. Результатом она осталась довольна.

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