Британская модель Деми Роуз устроила фотосессию на берегу Мёртвого моря. 24-летняя англичанка, известная своими нестандартными формами, позировала в откровенном бикини.
Помимо снимков модель порадовала поклонников и видео,
Ранее NEWS.ru писал, что фотосессия британской модели на пляже в Мексике была прервана голым мужчиной, который захотел рассмотреть девушку поближе. Деми Роуз попыталась продолжить работать. Но незваный гость начал приставать к фотографу Дэнни де Сантосу, пытаясь получше разглядеть известную модель.
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