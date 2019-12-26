https://static.news.ru/photo/5cca1d9a-2880-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Деми Роуз Фото: demirosemawby/instagram.com

Британская модель Деми Роуз устроила фотосессию на берегу Мёртвого моря. 24-летняя англичанка, известная своими нестандартными формами, позировала в откровенном бикини.

Помимо снимков модель порадовала поклонников и видео, отмечает Life. Причём кадры сняты с разных ракурсов. Таким образом Роуз поделилась со своими подписчиками рождественским настроением и призналась им в любви.

Ранее NEWS.ru писал, что фотосессия британской модели на пляже в Мексике была прервана голым мужчиной, который захотел рассмотреть девушку поближе. Деми Роуз попыталась продолжить работать. Но незваный гость начал приставать к фотографу Дэнни де Сантосу, пытаясь получше разглядеть известную модель.